نجاة قائد عسكري من محاولة إغتيال جنوب غرب تعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

نجا قائد عسكري بارز، في اللواء ٣٥ مدرع، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال، في مدينة التربة جنوب غربي محافظة تعز.



ونقل موقع (نافذة اليمن) عن مصدر عسكري، ان "مروان البرح" احد قيادات اللواء ٣٥ مدرع، تعرض لمحاولة اغتيال نصبته مليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح، في سوق الزنقل، بمدينة التربة.

واكد المصدر أن البرح نجا بأعجوبة من الكمين الذي نصبته الميليشيات المسلحة بالقرب من سوق الزنقل بالتربة .