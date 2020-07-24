- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة قائد عسكري من محاولة إغتيال جنوب غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
نجا قائد عسكري بارز، في اللواء ٣٥ مدرع، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال، في مدينة التربة جنوب غربي محافظة تعز.
ونقل موقع (نافذة اليمن) عن مصدر عسكري، ان "مروان البرح" احد قيادات اللواء ٣٥ مدرع، تعرض لمحاولة اغتيال نصبته مليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح، في سوق الزنقل، بمدينة التربة.
واكد المصدر أن البرح نجا بأعجوبة من الكمين الذي نصبته الميليشيات المسلحة بالقرب من سوق الزنقل بالتربة .
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد عسكري من محاولة إغتيال جنوب غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.