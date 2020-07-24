الصليب الأحمر يستعد لإقامة مستشفى ميداني خاص بالحميات في عدن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

تستعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإقامة مستشفى ميداني خاص بحالات الحميات في العاصمة عدن .



ووصلت إلى عدن الشحنة الخاصة بالمستشفى الميداني على متن طائرة شحن تتبع الصليب الأحمر الدولي تحمل سبعون طن من معدات وتجهيزات خاصة لنصب مستشفى ميداني اول نوع بالشرق الأوسط لإستقبال حالات الحميات .

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ويعد هذا المستشفى الذي سوف يتم إقامته بالعاصمة عدن الأول من نوعه، ويعتبر المستشفى مؤقت خلال هذه الفتره وان محتويات هذا المستشفى بعد الانتهاء عمل الفريق سوف يعود الى مكتب الصحة عدن.

ودعت الدكتورة اشراق السباعي المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الجميع لتعاون والاستفادة من هذا المستشفى الذي سوف ينشى بموصفات عالميه وان نبتعد عن نبد الشائعات وتغليب المصحله العامة لخدمة المواطن وان نبعد عن التناحر وزج القطاع الصحي في مثل هذه الامور.

وأضافت يجب ان نكرس جميعا عملنا لخدمة المواطن اولا حيث المستشفيات مازلت ترفض استقبال الحالات الذي يشتبه بها وحتى اذ لم تكن مصابة بفيروس كرونا ونعرض هولاء للموت.