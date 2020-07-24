شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تنبيه للمواطنين وهذا ما يحدث الان في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها، منذ أيام، أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ونبهت السلطات المواطنين من السير في مجاري السيول والمصبات المائية او التواجد بالقرب منها في العاصمة صنعاء.

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يأتي ذلك بعد ان شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم أمطارا غزيرة استمر لساعات وأسفر عن سيول غزيرة وتعطيل حركة السير في السايلة وبعض الشوارع، ولا تزال الأمطار متواصلة حتى هذه اللحظة.

وكان مركز الارصاد قد توقع استمرار هطول الامطار على عدد من المحافظات اليمنية , داعيا الى تجنب المرور في ممرات السيول وبطون الأودية .