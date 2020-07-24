شكرا لقرائتكم خبر عن مشهدٌ مُحير وغير معروف عقبَ هبوط طائرة في مطار صنعاء وهي تحمل بداخلها هذه الكميات الضخمة الغير معلومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة شحن، تحمل على متنها 20 طناً من المستلزمات الطبية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وحصلت الطائرة على الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية. Advertisements وأشاد طاقم الطائرة بالخدمات الملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية بمطار صنعاء الدولي.. لافتا إلى أن مطار صنعاء قادر على استقبال كافة أنواع الطائرات لما يتمتع به من تجهيزات تشغيلية وفنية وفقاً للمواصفات الدولية. ونفذ فريق طبي متخصص بمطار صنعاء الدولي، أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

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