شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس الرياض.. مصدر يكشف ما تم منحه للانتقالي الجنوبي مقابل تنازله عن الإدارة الذاتية.. كيف تمت الصفقة؟. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع على مشاورات الرياض، امس الخميس، إن اللجنة السداسية أنجزت عملية الاتفاق على حصص الحكومة الجديدة بالتفاهم مع الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وبالتعاون مع الجانب السعودي ودعمه.

وتتكون اللجنة السداسية من ثلاثة مستشارين للرئيس من المحافظات الشمالية هم عبدالملك المخلافي، ونصر طه مصطفى، ورشاد العليمي، ومثلهم من المحافظات الجنوبية، وهم علي منصر مستشار الرئيس وعبدالرحمن السقاف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وعوض بن الوزير.

ونقل مراسل وكالة شينخوا الصينية

فارس الحميري عن المصدر قوله إنه "بناء على الاتفاق الجديد ستكون، حصة الانتقالي 4 حقائب يضاف عليها من سيقبل التحالف معه من المكونات السياسية كالاشتراكي وأي مكونات أخرى".

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وأضاف الحميري عبر حسابه بتويتر، أن المجلس الانتقالي وافق على ما يسمى "الحزمة الواحدة" بالإعلان في يوم واحد عن إلغاء الإدارة الذاتية يعقبه صدور قرارات تعيين محافظ ومدير أمن محافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.

وكانت المشاورات قد توقفت الأسبوع الماضي بعد مطالبة المجلس الاننقالي بمنحه حصة الجنوب كاملة في الحكومة الجديدة، فيما اشترط الرئيس هادي لإنفاذ اتفاق الرياض إلغاء المجلس الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية بالجنوب".