شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة فتاة بحالة تسمم خطيرة للغاية ...شاهد ماذا تناولت ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيبت فتاة، بحالة تسمم، بعد أقدمت على تناول مبيد حشري، بقرية الأميرية، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا لمرورها بحالة نفسية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، أخطاراً يفيد ورود بلاغ يفيد وصول فتاة تُدعى "س.ط.م"24 عامًا، من قرية الأميرية التابعة لدائرة المركز، وهي مصابة حالة تسمم، بعد تناول مبيد حشري، تم نقلها لمستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

Advertisements



