شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق بعد إجراء جراحة بالقلب – صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت الفنانة سميرة توفيق مستشفى “كليفلاند كلينيك” بأبو ظبي في دولة الإمارات، عقب تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا وإجرائها عملية قسطرة ناجحة في القلب. وكشفت ابنة شقيقتها ومديرة أعمالها لينا رضوان عن الوضع الصحي للفنانة سميرة توفيق من خلال نشرها صورًا لها عبر حسابها في “فيسبوك” فور مغادرتها المستشفى مؤكدًة أنها بخير وأنها على طبيعتها في الصور ما يشير إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وعلقت لينا رضوان على الصورة قائلة: “أول صور لنا خارج المستشفى، سميرة توفيق بخير والحمدلله وصورها على طبيعتها.. صور قبل ساعتين.. الإمارات أبو ظبي”.

من جهتهم تفاعل العديد من المتابعين مع صور سميرة توفيق مهنئينها على سلامتها وخروجها من المستشفى متمنين لها تمام الشفاء والصحة ووصفوها بأيقونة الفن الأصيل. Advertisements

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