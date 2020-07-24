شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر أهالى منطقة ظهر الجبل التابعة لدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، على جثة شاب مصاب بجرح فى الرأس وملقى بجوار منزله بالمنطقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، للوصول إلى مرتكب الواقعة وكشف أسبابها والقبض على مرتكبيها.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد حبيب رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، مفاده تلقى إخطار من الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز القنطرة غرب، بعثور أهالى منطقة ظهر الجبل على جثة شاب ملقاة بجوار منزله وبها إصابة بالرأس .

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة لشاب يدعى "خالد.ع.م" 38 عاما مزارع مقيم ظهر الجبل دائرة مركز القنطرة غرب، مصابا بالرأس، وأن هناك شبهة جنائية فى الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة والوصول إلى أسباب وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على جثة القتيل بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.