شكرا لقرائتكم خبر عن هام... بشرى سارة لليمنيين المغتربيين في الخارج دخلت حيز التنفيذ من يوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستأنف مطار سيئون الدولي يوم غدا السبت نشاطه الملاحي بعد توقف اضطراري نتيجة للأمطار والسيول التي شهدتها مدينة سيئون مؤخرا.

وقال مدير عام المطار علي باكثير لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الى أن عودة التشغيل للرحلات التجارية تشمل كافة شركات الطيران، حيث سيتم استقبال ومغادرة المسافرين بحسب الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للدليل الإرشادي الذي أقرته الهيئة العامة للطيران المدني.

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