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عدن - ياسمين التهامي - عربية وعالمية

تفاصيل العثور على رفات 28 ضابطاً سودانياً أعدموا قبل 30 عاماً لمحاولتهم الانقلاب على البشير

24 يوليو، 20200





عثرت السلطات السودانية على رفات 28 ضابطاً في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم أعدموا في 1990 لتنفيذهم محاولة انقلاب فاشلة ضدّ الرئيس السابق عمر البشير.

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مقبرة جماعية

وقالت النيابة العامة، في بيان، أمس الخميس، إنّها “تمكّنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيّنات إلى أنّها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تمّ قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية”، مشيرة إلى أنّ تحديد مكان هذه المقبرة تمّ “عقب جهد استمرّ لمدة ثلاثة أسابيع”.

محاولة الانقلاب على البشير

وبعد أشهر من استيلاء عمر البشير على السلطة في حزيران 1989، قام ضباط من مختلف وحدات الجيش السوداني بمحاولة للانقلاب عليه، لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة فشلت محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخريم بالسجن لفترات مختلفة. وأوضح بيان النيابة العامة أنّ لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام تاج السرّ الحبر في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت للتحقيق في مقتل الضباط “ستقوم بكلّ ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصّة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الاجراءات وتحرير التقارير اللازمة”. وأكّد النائب العام أنّ المقبرة الجماعية وضعت تحت حراسة عسكرية “لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات”.