شكرا لقرائتكم خبر عن أول تأثير لعملية ملء سد النهضة على مصر .. وهذا ما رصدته الأقمار الصناعية ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن إيراد نهر النيل سيصل مصر متأخرا هذا العام لنحو 3 أسابيع، بسبب سد النهضة الإثيوب.
وأشار شراقي في تصريحات لجريدة “الشروق” المصرية أن إثيوبيا حجزت المياه خلف سد النهضة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو الجاري، ولذلك الفيضان سيصل إلى مصر بشكل متأخر.
وأضاف شراقي، أن صور الأقمار الصناعية تظهر حجز بحيرة سد النهضة قرابة الـ5 مليارات (متر مكعب) من المياه، وأنها امتدت إلى حوالي 35 كيلومترا، بمتوسط عرض 3 كيلومترات، وعمق 45 مترا، مشيرا إلى أن مياه الفيضان تتدفق حاليا من أعلى الجزء الأوسط من السد البالغ عرضه حاليا 280 مترا.
وأشار إلى أن معدل التصريف اليومي خلال الأسابيع القادمة سيصل إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب يوميا، ومن المتوقع حدوث فيضانات بالسودان في منتصف أغسطس.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أعلن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، بسعة 4.9 مليار متر مكعب.
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