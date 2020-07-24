شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة تجتاح الوسط الفني ..فنانة شهيرة تلد دون زواج .. لن تصدق من هو والد الطفل ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت فنانة لبنانية شهيرة، الجميع بإعلان ولادتها طفلًا، على الرغم من كونها غير متزوجة، مشيرة إلى أنه من خطيبها الفنان أيضًا.

حيث نشرت الممثلة الأمريكية من أصولٍ لبنانية ?جينا ديوان?، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورًا لها من ولادتها طفلًا من خطيبها ?الفنان الأمريكي ستيف كازي.

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وبدت الفنانة من أصول لبنانية في الصورة وهي تحتضنه دون أن تكشف عن وجهه وعلّقت بالقول:”فقط كهكذا، انفجرت قلوبنا! أهلًا بك في العالم يا ملاكي الصّغير”، كما أطلقت على طفلها إسم “كالوم مايكل ريبيل كازي”.

ومن جانبه، نشر ستيف كازي صورةً بالأبيض والأسود أيضًا عبر صفحته الخاصة، ظهر فيها ابنه كالوم وهو يمسك بيده وعلّق عليها قائلًا: “في لحظة انفجر عالمنا على مصراعيه ولا شيء سيعود كما كان. مرحبا بك على الأرض أيّها الطفل النجم. كالوم مايكل ريبل كازي 3/6/20. “

يشار إلى أن ديوان لديها طفلة “إيفرلي تايتوم”، بالغة من العُمر 6 سنوات من زوجها السّابق الممثل العالمي تشانينغ تايتوم.

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وكالات