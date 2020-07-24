أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، مساء الخميس، التقويم المدرسي للعام 2020 ـ 2021م.



وبحسب القرار الوزاري رقم(41) الذي نشرته الوزارة في حسابها على "فيسبوك" و أطلع عليه "يمن شباب نت"، فإن دوام الإدارات المدرسية وعملية التسجيل تتم بدءً من الأحد 23 أغسطس 2020م، على أن تبدأ الدراسة الفعلية للعام الدراسي القادم لجميع المراحل في 6 سبتمبر 2020م الموافق (18 محرم 1442هـ).



وحدد التقويم المدرسي يوم الأحد 20 ديسمبر 2020م بدء اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الجديد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.