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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرصاد حضرموت تحذر من حالة مدارية جديدة الأسبوع القادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
حذرت غرفة الأرصاد الجوي والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت، من حالة مدارية جديدة قد تشهدها المحافظة مطلع ومنتصف الأسبوع القادم .
وأشارت الغرفة في نشرة صادرة إلى تتأثر المحافظة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مطلع و منتصف الاسبوع المقبل، وتستمر عدة ايام إلى مطلع شهر اغسطس ترفع درجة التاثير لمستوى (تحذير)".
وأضافت "تشير اخر التنبؤات العددية الى امتداد كتلة هوائية رطبة تؤدي لتشكل السحب الرعدية الكثيفة مصحوبة بهطول امطار متوسطة الى متفاوتة الغزارة احيانا خلال فترة بعد الظهيرة والليل".
وتابعت "التأثيرات عالية الشدة من الحالة الجوية تشمل محافظات (صنعاء- الحديدة- ذمار - ريمه - الجوف - المحويت - عمران - البيضاء - مارب - تعز - اب - الضالع - أبين - لحج)، أما التأثير متوسطة الشدة فتشمل اجزاء من (صحاري وأودية حضرموت والأرياف الساحلية الداخلية - شبوة - عدن )".
وحذر بيان غرفة الأرصاد الجوي والانذار المبكر بديوان محافظة حضرموت، من خطورة جريان الأودية والشعاب بغزارة، والانزلاقات الصخرية والانهيارات الطينية في المرتفعات الجبلية والطرقات بين المحافظات الغربية.
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