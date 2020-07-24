- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطار سيئون يستأنف نشاطه الملاحي غدا السبت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
يستأنف مطار سيئون الدولي يوم غدا السبت نشاطه الملاحي بعد توقف اضطراري نتيجة للأمطار والسيول التي شهدتها مدينة سيئون مؤخرا.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مدير المطار علي باكثير أن عودة التشغيل للرحلات التجارية تشمل كافة شركات الطيران، حيث سيتم استقبال ومغادرة المسافرين بحسب الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للدليل الإرشادي الذي أقرته الهيئة العامة للطيران المدني.
وتسببت الأمطار التي شهدتها سيئون الثلاثاء الماضي بتعليق نشاط المطار بسبب تدفق مياه السيول إلى داخل مدرج الطائرات.
كما تسببت السيول إثر تساقط مياه الأمطار، بجرف عدد من كابلات نقل خدمة الانترنت وعزل المحافظة عن محافظتي مأرب وشبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار سيئون يستأنف نشاطه الملاحي غدا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.