مطار سيئون يستأنف نشاطه الملاحي غدا السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

يستأنف مطار سيئون الدولي يوم غدا السبت نشاطه الملاحي بعد توقف اضطراري نتيجة للأمطار والسيول التي شهدتها مدينة سيئون مؤخرا.

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ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مدير المطار علي باكثير أن عودة التشغيل للرحلات التجارية تشمل كافة شركات الطيران، حيث سيتم استقبال ومغادرة المسافرين بحسب الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للدليل الإرشادي الذي أقرته الهيئة العامة للطيران المدني.

وتسببت الأمطار التي شهدتها سيئون الثلاثاء الماضي بتعليق نشاط المطار بسبب تدفق مياه السيول إلى داخل مدرج الطائرات.

كما تسببت السيول إثر تساقط مياه الأمطار، بجرف عدد من كابلات نقل خدمة الانترنت وعزل المحافظة عن محافظتي مأرب وشبوة.