شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب منزلي يسبب الفشل الكلوي.. احذر الإكثار من تناول هذه المنتجات لأنها قد تدمر حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعلم الجميع أن أي طعام أو أي دواء يمكن أن يكون مفيدا، لكن إذا كنت تأكل أو تتناول الكثير منه، فقد تكون العواقب وخيمة، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- صلصة الصويا:

في عام 2013، راهن شاب من الولايات المتحدة على أنه يمكنه شرب زجاجة من صلصة الصويا، ما أدى إلى إصابته بفقدان الوعي.

وشخّصه الأطباء بالجفاف الشديد بسبب الكمية المفرطة من الصوديوم، وهذا الخلل خطير لأنه يمكن أن يسبب السكتة الدماغية.

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2- الشاي:

في عام 2014، تم إدخال رجل يبلغ من العمر 56 عاما إلى المستشفى بسبب الفشل الكلوي، بسبب تناوله الكثير من الشاي البارد، كما اتضح أن تناول نحو 16 كوبا في اليوم، ما أدى إلى هذه العواقب الرهيبة، حيث تضررت كليته بسبب الأكسالات، وهي مادة كيميائية موجودة في الشاي الأسود.

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3- جوزة الطيب:

إذا كنت تأكل القليل من جوزة الطيب، فهذا آمن تماما، ولكن إذا تناولت أكثر من ملعقتين كبيرتين، فقد يسبب الهلوسة.

4- معجون الأسنان:

من المرجح أن يؤدي ابتلاع كمية كبيرة من معجون الأسنان الخالي من الفلورايد إلى اضطراب في المعدة، أما إذا ابتلعت الكثير من المحتوي على الفلورايد، فقد يكون ذلك خطيرا جدا، خاصة بالنسبة لجسم الطفل، لأن الفلورايد سام ويمكن أن يسبب الدوخة وآلام المعدة وحتى الموت.

5- التونة:

يعرف الكثير من الأشخاص أن تناول الكثير من التونة يمكن أن يكون أمرا خطيرا، حيث تحتوي بعض أنواع التونة على زئبق أكثر من أنواع أخرى.

6- مرهم العضلات:

هذا النوع من المرهم يخفف آلام العضلات، ولكن لا يجب استخدامه كثيرا، وعلى الرغم من حقيقة أنه مخصص للاستخدام الخارجي، فإن ساليسيلات الميثيل التي تحتوي عليها هذه المراهم تخترق الجسم من خلال المسام ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

7- العرقسوس:

يمكن أن يؤدي الإكثار من تناول العرقسوس خلال أسبوعين إلى مشاكل في القلب، وتكمن المشكلة في أن العرقسوس يحتوي على جليسيرزين، وهي مادة كيميائية تؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم، وعندما ينخفضمستوى البوتاسيوم، يمكن أن يزيد ضغط الدم مما قد يؤدي إلى فشل القلب.