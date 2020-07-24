شكرا لقرائتكم خبر عن شاب تونسي حل لغزا حير العلماء أكثر من 100عام... ويعدضمن الشبان العشرة الأكثر تميزا في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الباحث التونسي الشاب الذي لم يتجاوز بعد الـ23 ربيعا من حل لغز فيزيائي كان محل حيرة وغموض لدى العلماء والباحثين منذ ما يزيد عن مائة عام، ليترك بذلك بصمته الخاصة في مجال البحث العلمي.

عامين من البحث المتواصل

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يقول وسيم، وهو أصيل محافظة تونس العاصمة، " إن "نجاحه في بلوغ هذا الهدف لم يكن محض صدفة، وإنما هو نتاج سنتين متواصلتين من البحث والتمحيص بمعية مؤطره الأمريكي جون كولنسكي صلب جامعة لوزان الاتحادية التطبيقية بسويسرا أين يزاول تعليمه الجامعي في اختصاص الهندسة الميكانيكية".

وذكر الذوادي " أن "اللغز الذي تمكن من حله يتمثل في تفسير السبب العلمي وراء بقاء فقاعات الهواء عالقة في السوائل داخل القوارير الضيقة، على عكس القوارير الكبيرة التي تطفو فيها الفقاعات إلى السطح بسهولة".

واستند الذوادي في بحثه على اللغز الذي طرحه العالم الإنجليزي "فرانسيس بريثيرتون" الذي لاحظ هذه الظاهرة منذ العام 1916 وافترض بقية العلماء من خلالها وجود طبقة رقيقة من السوائل تتكون بين الفقاعات وجدار الأنبوب فتمنعها من الارتفاع إلى السطح، ليكتشف طالب الدكتوراه وسيم الذوادي أن الفقاعات داخل القوارير الصغيرة تطفو فعلا إلى السطح ولكن بسرعة بطيئة جدا تحتاج مرور 50 عاما لملاحظتها بالعين المجردة.