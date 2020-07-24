شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة فنان مصري كبير "عارية متعفنة" داخل شقة مفروشة.. ومفاجأة صادمة بشأن هويته وسبب الوفاة!! شاهد من يكون؟؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت جريدة الوطن المصرية اليوم السبت، جانب من سيرة الفنان المصري الشهير أنور إسماعيل وقصة وفاته، كما يلي: وُلد الفنان أنور إسماعيل في شهر أغسطس عام 1929 بمحافظة الشرقية المصرية.. ينحدر أنور من عائلة فنية؛ فشقيقه الموسيقار علي إسماعيل؛ والممثل جمال إسماعيل.

تخرج أنور من المعهد العالي للتمثيل عام 1959؛ وكان في نفس الوقت يدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس فحصل علي بكالوريوس التجارة عام 1960.

عمل أنور إسماعيل بالمسرح القومي؛ ثم شارك في بعض الأفلام السينمائية في أدوارا صغيرة. ثم حصل علي دور كبير في فيلم النمر والأنثى مع عادل إمام؛ ومن هنا انطلق لأدوار متعددة في السينما والمسرح والتلفزيون.. حتي بلغ مجمل أعلامه ما يقرب من 150 عملا فنيا.

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وكانت نهاية أنور إسماعيل مأساوية إلي أقصي الحدود؛ إذ في يوم 23 إبريل 1989 تم العثور علي جثته عارية ومتعفنة داخل شقة مفروشة في حي السيدة زينب بوسط القاهرة؛ بعد أيام من وفاته..

جاء في تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة جرعة زائدة من مخدر الهيروين. وقيل أن توفي بعد قضاء ليلة ساخنة مع إحدى بائعات الهوي.. وقال بعض المقربين من الفنان أنه توجد شبهة جنائية بواقعة الوفاة. وفي النهاية قيدت الواقعة ضد مجهول..