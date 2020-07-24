شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصفها المنتقبات بالبعبع والسخرية من الحجاب.. شاهد: ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجددا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة التركية هوليا أفشار لإثارة الجدل مجددا، وسخرت هذه المرة من الجمهور العربي لمتابعته المستمرة للدراما التركية. وقالت “أفشار” في مقطع فيديو: “لماذا يشاهد العرب المسلسلات التركية أكثر منّا؟ ألا توجد لديهم مسلسلات درامية خاصة بهم؟ ألا يوجد لديهم ممثلون؟”.

وأضافت: “لقد أصبحوا يحبّون ممثلينا لدرجة الجنون، لكن أيضا هذا مهم جدا لنا من أجل تسويق أعمالنا في الخارج”. وكانت “أفشار” قد ظهرت في فيديو وهي تضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إنها تبدو كحجاب وتقصد النقاب. وسخرت من الحجاب قائلة:” “أفهم لماذا كانوا يرتدون الحجاب، كانوا منتبهين للغاية ويعرفون أن هذا سيحدث لنا”، واصفة من ترتدي النقاب بـ”البعبع”

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