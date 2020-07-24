شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اقامة الصلاة في مسجد ايا صوفيا بحضور أردوغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ إمام "آيا صوفيا" الصلاة بحضور أردوغان والمصلين.

أعلن إمام "آيا صوفيا" رسميا الصلاة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآلاف المصلين.

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وأعلن محافظ مدينة إسطنبول علي يرليكايا، إغلاق الطرق المحيطة بمسجد "آيا صوفيا"، وذلك بسبب امتلاء الأماكن المخصصة للمصلين اليوم الجمعة في أول صلاة للمسجد بعد 86 عاماً.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول، حيث بدأت أول صلاة للمسجد بعد 86 عاماً.

ويذكر أنه في 10 تموز / يوليو، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آيا صوفيا" باسطنبول من مسجد إلى متحف. ليعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوما يقضي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد