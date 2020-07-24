السنيني يستقيل ردا على تطاول الاتحاد اليمني لكرة القدم

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يزيد بن سلمان - شبوة - كابتن/ امين السنيني يستقيل من تدريب منتخبنا الوطني للشباب..بسبب…

عاااااااااجل… خاص/ علي الغرباني…

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اعلن مدرب منتخبنا الوطني للشباب المدرب العالمي القدير / امين السنيني استقالتة اليوم الجمعة.. من تدريب منتخبنا الوطني للشباب الذي يستعد للبطولة الاسيويه بااوزبكستان خلال الفترة31/14اكتوبر 2020..والتي يلعب فيهاا منتخبنا الشاب في المجموعة الربعة وتضم قطر_ ماليزيا_ طاجكستان..

وتاتي استقالة السنيني بعدالتصريح الصحفي و التصرفات اللا مسئوولة والكلام الغير منطقي من قبل امين عام اتحاد الكرة دكتور/ حميد شيباني والذي صرح بها مساء الامس.. والتي تتعتبر اهانه له كما فسرهاا السنيني…

وعزاء الكابتن امين سبب الاستقالة هو تطوال الامين العام في تصريحة وهو يعلم علم اليقين الصعوبات والعقبات التي تمر بها البلاد والوضع السي وصعوبة اعداد المنتخبات الوطنيه…

كما يعلم جيدا باننا نعمل ونتحمل كل شي من اجل تشريف وخدمة اليمن ..

واكد السنيني حرصة علئ الاعداد الفني الجيد للمنتخب في الوقترالمناسب وخاصة في غياب الانشطة والمباريات الرياضيه مما يصعب تجهيز الاعب بدنيا وفنيا ويحتاج هذا لوقت..

لكن تفاجات بتصريح الامين العام وهو يعلم جيدا المشاكل ووضع اتحاد كرة القدم الاداري الغير مستقر والوضع المالي الصعب…

.ووضعنا خطة عمل واعداد فنيه وتصوروبرنامج زمني لدخول المنتخب الشاب لمعسكر اعدادي اولي في العاصمة صنعاء ثم مرحلة ثانية والاستعداد الجيد للبطولة.. لكن للاسف…