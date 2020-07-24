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الأرصاد يكشف عن رمال مثارة على شمال مدينة مأرب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

مأرب - الخليج 365 

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة،  باستمرار لنشاط الرياح السطحية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار إما نتيجة للفوارق الحرارية أو بسبب التيارات الهابطة الشديدة من السحب الرعدية الممطرة تظهر صور الاقمار الصناعية الخاصة بالاتربة توجد رمال مثارة على شمال مدينة مأرب محلي المصدر من صحراء محافظة مأرب وكذلك بشكل أخف أتربة مثارة على اجزاء من مرتفعات حجة والمحويت مصدرها السهل التهامي.

وتابع "خلال شهر يوليو يزداد نشاط الرياح السطحية مع الفوارق الحرارية ومع نهاية الشهر ساهمت السحب الرعدية والتيارات الهابطة المصاحبة لها في زيادة نشاط الغبار المثار وكذلك الرمال وعلية ننصح المواطنين وخاصة كبار السن والاطفال ومن يعانون من الامراض الصدرية بتجنب الغبار المثار".  

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