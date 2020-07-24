شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. ارتفاع حالات كورونا إلى 1654 مع تسجيل 14 إصابة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 عدن – الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، أمس الخميس، عن آخر مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة. Advertisements وأوضحت اللجنة بتسجيل 14 حالة إصابة جديدة في المناطق المحررة. وسجلت الحالات الجديدة في محافظة شبوة ثماني حالات وأربع في حضرموت وحالة واحدة في تعز، وحالة في عدن. كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، حالتان في شبوة وحالة في حضرموت، إضافة إلى تسجيل 11 حالة شفاء: سبع حالات في حضرموت، وثلاث في شبوة، وحالة واحدة في تعز. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1654 منها 461 وفاة و762 حالة تعاف.

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