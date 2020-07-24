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هئية الاسناد الشعبي بمحافظة ريمة تسير قافلة غذائية دعم وإسناد للقوات الحكومية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

ريمة - الخليج 365 

سيَّرت هيئة الإسناد الشعبي بمحافظة ريمة قافلة غذائية وعينية إلى مناطق تمركز اللواء 81 مشاة في المنطقة العسكرية السابعة دعما لأبطال الجيش الوطني وتأكيدا على وقوف أبناء المحافظة خلف الشرعية في معركتها ضد المليشيات الحوثية.

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وقد أكد محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي الحوري الذي رافق القافلة مع العديد من القيادات الاجتماعية أن القافلة تأتي امتدادا لمواقف أبناء المحافظة المتواجدين في كل المواقع على امتداد جبهات القتال مع المليشيات الحوثية يؤدون واجبهم الوطني ويسطرون أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن الوطن وسعيا لتحريره من مليشيات الكهنوت.

بدورها رحبت قيادة اللواء 81 مشاة بقافلة أبناء محافظة ريمة وأعربت عن شكرها لدعمهم السخي وأكدت أنه ليس جديدا على ريمة دعم الجبهات بالرجال والقوافل ومختلف الدعم المادي والمعنوي.

القافلة التي اشتملت على المواد الغذائية والكعك المنزلي والمياه المعدنية والعديد من الأصناف ليست القافلة الأولى التي يسيرها أبناء محافظة ريمة؛ فقد رفدت المحافظة جبهات القتال المختلفة بالعديد من القوافل الغذائية خلال الفترة الماضية.  

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