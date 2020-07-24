هئية الاسناد الشعبي بمحافظة ريمة تسير قافلة غذائية دعم وإسناد للقوات الحكومية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

ريمة - الخليج 365



سيَّرت هيئة الإسناد الشعبي بمحافظة ريمة قافلة غذائية وعينية إلى مناطق تمركز اللواء 81 مشاة في المنطقة العسكرية السابعة دعما لأبطال الجيش الوطني وتأكيدا على وقوف أبناء المحافظة خلف الشرعية في معركتها ضد المليشيات الحوثية.

Advertisements

وقد أكد محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي الحوري الذي رافق القافلة مع العديد من القيادات الاجتماعية أن القافلة تأتي امتدادا لمواقف أبناء المحافظة المتواجدين في كل المواقع على امتداد جبهات القتال مع المليشيات الحوثية يؤدون واجبهم الوطني ويسطرون أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن الوطن وسعيا لتحريره من مليشيات الكهنوت.

بدورها رحبت قيادة اللواء 81 مشاة بقافلة أبناء محافظة ريمة وأعربت عن شكرها لدعمهم السخي وأكدت أنه ليس جديدا على ريمة دعم الجبهات بالرجال والقوافل ومختلف الدعم المادي والمعنوي.

القافلة التي اشتملت على المواد الغذائية والكعك المنزلي والمياه المعدنية والعديد من الأصناف ليست القافلة الأولى التي يسيرها أبناء محافظة ريمة؛ فقد رفدت المحافظة جبهات القتال المختلفة بالعديد من القوافل الغذائية خلال الفترة الماضية.