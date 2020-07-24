اجتماع لقيادات عسكرية وأمنية للقوات الجنوبية مع قيادات ألوية العمالقة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

عدن - الخليج 365



عقد أمس الخميس، في العاصمة عدن إجتماعاً هاماً برئاسة الدكتور عبد الناصر الوالي عضو مجلس رئاسة المجلس الانتقالي رئيس الإدارة المحلية بالعاصمة عدن والذي ضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية للقوات الجنوبية بحضور قيادات ألوية العمالقة الجنوبية من الساحل الغربي.

Advertisements

وناقش الإجتماع عددا من القضايا العسكرية والأمنية وضرورة التنسيق المشترك بين القوات الجنوبية وتوحيد الجهود ومعالجة الإختلالات الأمنية.

وخرج الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إنشاء غرفة عمليات عسكرية موحدة تحت قيادة اللواء صالح علي حسن وتضم جميع القوات الجنوبية في الجنوب وقوات ألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي وتأهيل قيادات وأفراد الوحدات العسكرية وتوحيد قوام الألوية العسكرية.

جاء الإجتماع بعد سلسلة إجتماعات عقدها قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بعددا من القيادات الجنوبية بعد عودته من دولة الإمارات وذلك لتقريب وجهات النظر والتنسيق المشترك من أجل توحيد الجهود.

حضر الإجتماع من ألوية العمالقة: .الدكتور/غسان مهدي المسعودي مدير مكتب قائد العمالقة .العقيد/عبد الرقيب ثابت أبوطيبة المستشار القانوني لقائد العمالقة .العميد/نجيب سيف محسن .العميد/ حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة .العميد/عبدالفتاح السعدي أركان اللواء الخامس عمالقة .العقيد/عدنان الماتري قائد العمليات المشتركة بالساحل الغربي .العقيد/نشوان حيدرة جابر أركان اللواء 22 مشاة في الساحل الغربي .العقيد/جمال مجمل أركان اللواء 21 مشاة في الساحل الغربي . كما حضر الإجتماع من قيادات القوات الجنوبية في العاصمة عدن .اللواء /صالح علي حسن .العميد/ ابو طاهر قائد ألوية الصاعقة .العميد/ محسن الوالي قائد قوات الدعم والإسناد .العميد/نبيل المشوشي أركان حرب قوات الدعم والإسناد وقائد اللواء الثالث دعم وإسناد .العميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج .اللواء/فضل باعش قائد القوات الخاصة بعدن ولحج وأبين والضالع .العقيد/نصر سيف نائب رئيس عمليات الدعم والإسناد