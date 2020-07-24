اخبار الخليج / اخبار اليمن

أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من مختلف المحافظات 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من مختلف المحافظات  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

عدن - الخليج 365 

Advertisements

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد العنيف شهدتها أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة ، المحويت، ريمة، إب، والأجزاء الشمالية لمحافظتي لحج والضالع،  متوقعا  أن ينال أجزاء من السواحل الغربية منها نصيب.

وتابع "من الاهمية التذكير بتحذيرات المركز الوطني للارصاد الجويه.للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطارعليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم" . 

وحذر  الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الأنهيارات الصخرية والطينية.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من مختلف المحافظات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا