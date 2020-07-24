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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من مختلف المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد العنيف شهدتها أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة ، المحويت، ريمة، إب، والأجزاء الشمالية لمحافظتي لحج والضالع، متوقعا أن ينال أجزاء من السواحل الغربية منها نصيب.
وتابع "من الاهمية التذكير بتحذيرات المركز الوطني للارصاد الجويه.للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطارعليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم" .
وحذر الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الأنهيارات الصخرية والطينية.
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