شرطة تعز تختتم الدورة التدريبية الأولى لتأهيل منتسبيها حول إجراءات التحقيق الجنائي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

تعز - الخليج 365



إختتمت إدارة عام شرطة محافظة تعز، الدورة التدريبية الأولى لتأهيل منتسبي الأمن حول إجراءات التحقيق الجنائي والهادفة إلى رفع قدرات منتسبي الأمن والإرتقاء بالكادر الأمني بحضور مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي والمساعد لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف.

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وفي الفعالية تحدث العميد منصور الأكحلي حيث أكد على أهمية هذه الدورة والتي تأتي من حرص قيادة شرطة المحافظة في تأهيل الكادر الوظيفي والإرتقاء بمستوى أدائهم وتعزيز قدراتهم ومعرفتهم حول محاضر جمع الإستدلالات ومحاضر الضبط والتحري بالإضافة إلى إطار الضبط القانوني بحيث تصبح الإجراءات سليمة وكاملة ولا تكون ناقصة أو مخلة بعمل الأجهزة الأمنية.

وهنأ العميد منصور الأكحلي المشاركين في الدورة بمناسبة اختتام الدورة وحثهم على ضرورة الإستفادة من جميع فقرات البرنامج والإلمام الكامل بجميع القوانين واللوائح الشرطية التي تعلموها خلال فترة الدورة , وعكس كل ما تعلموه إلى واقع عملي في ميدان العمل وترسيخ كل القوانين في أذهانهم والتعامل المسؤول مع كل القضايا المنظورة لدى الأجهزة الأمنية.

وفي ختام الدورة تم تكريم جميع المشاركين فيها ومنحهم شهادات المشاركة في الدورة التدريبية والتي انعقدت خلال الفترة من ١٩_٢٣ يوليو ٢٠٢٠م.

وحضر الإختتام مدير إدارة الإحصاء والتخطيط العقيد محمد الصبري ونائب مدير إدارة التدريب والتأهيل النقيب سلمان الكمالي ومدير قسم شرطة ١١ فبراير النقيب مأمون القيسي.