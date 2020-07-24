تعز.. اللجنة العملياتية المشتركة تزور إدارة شرطة مديرية المظفر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

تعز - الخليج 365



زارت اللجنة العملياتية المُشكلة من كافة الوحدات العسكرية والأمنية والمُكلفة من قيادتي المحور وشرطة المحافظة إدارة شرطة مديرية المظفر برئاسة العميد سعد اليوسفي ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي وبحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي ورؤساء العمليات في الألوية العسكرية والوحدات الأمنية لتفعيل الخطة العملياتية المشتركة في المديرية حيث كان في استقبالهم مدير عام المديرية الأستاذ سمير عبدالإله ومدير شرطة المديرية العقيد عبدالله سعيد الوهباني.

وخلال الزيارة عقدت اللجنة العملياتية لقاء باللجنة الأمنية في المديرية وناقشت معها مجمل القضايا الأمنية في امديرية والسبل الكفيلة واللازمة لتنفيذ الخطة العملياتية المشتركة في المديرية والتي تمثل خطوة مهمة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين أمنيا والعابثين بالأمن ورصد الخلايا النائمة , من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتقديم الدعم اللوجستي بين قيادات الجيش في محور تعز وقيادات شرطة المحافظة.

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وأكدت اللجنة بأن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع الجيش الوطني ماضون في فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كل شبر من مدينة تعز ومناطقها المحررة , مؤكدبن في ذات السياق أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأمن المحافظة والنيل من مقدراتها.

وناقشت اللجنة الخطوات العملية والتدابير اللازمة التي ستطبق في شرطة المديرية بناء على ماتم إقراره في الخطة العملياتية المشتركة من خلال الإنتشار الأمني الواسع وتضييق الخناق على كل المطلوبين أمنيا والقاء القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة.

كما تفقدت اللجنة العملياتية غرفة العمليات في شرطة المديرية واطلعت على سير العمل فيها وحثت على تفعيلها بالشكل المطلوب للقيام بالمهام الأمنية على أكمل وجه.

عقب ذلك زارت اللجنة القيادية المشتركة قسم شرطة الضباب والتقت بمدير القسم النقيب محمود الشرعبي واطلعت على الجاهزية لدى ضباط وصف وأفراد القسم وحثتهم على مضاعفة الجهود ورفع الحس الأمني والتحلي باليقظة العالية والتنسيق المستمر والمتواصل مع الجيش الوطني لضمان نجاح العمل الأمني.