رصد أبرز الخروقات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بالحديدة خلال الأسبوع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكاتها بحق المدنيين العُزل بمحافظة الحديدة، فمنهم من فارق الحياة ومنهم من اصيب ومنهم من تهدم منزله واضطر إلى النزوح للنجاة بحياته من نيران مليشيات الإجرام الحوثية. واليكم نرصد أبرز الخروقات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في مديريات محافظة الحديدة خلال الأسبوع. الجمعة 17 يوليو - عمليات استهداف حوثية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تطال منطقة الجبلية - نيران حوثية تستهدف الأحياء السكنية شرق مدينة الحديدة والقوات المشتركة تتدخل وتخمد مصادر النيران. - مليشيات الحوثي تطلق نيران اسلحتها المتوسطة على قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجاح. يوم السبت 18 يوليو _ استهدفت مليشيات الحوثي القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية. _استهدفت المليشيات محطة وقود شرق مدينة التحيتا مما تسببت بخسائر مادية كبيرة. _ المليشيات تفتح رشاشات أسلحتها المتوسطة على الأحياء السكنية في حيس مخلفة ذعر وهلع في نفوس المدنيين الابرياء. يوم الأحد 19 يوليو _ إصابة الطفل أحمد علي عثمان البالغ من العمر 8 سنوات بجروح بليغة اثر قصف المليشيات على الأحياء السكنية داخل مدينة حيس. _ عادوت المليشيات اطلاق نيران أسحلتها الرشاشة والمتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين بمنطقة الجبلية. Advertisements _ شنت المليشيات قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في حي بني عفيف الواقع جنوب مدينة التحيتا. يوم الاثنين 20 يوليو _ قصفت المليشيات مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ، وهروب المزارعين من مزارعهم خوفاً بحياتهم. _تعرضت مناطق متفرقة من مديرية التحيتا لعملية قصف هيستيري واسع بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات الموالية لايران _قصفت المليشيات مزارع المواطنين في منطقة الجبلية بسلاح م.ط بالتزامن مع قصفها لمناطق مديرية التحيتا. الثلاثاء 21 يوليو _إستشهاد المواطن ابراهيم خبش درويش إثر انفجار لغم أرضي به اثناء رعي الأغنام في منطقة المسناء التابعة لمديرية الحالي. _ معاودة استهداف المليشيات لمركز مدينة التحيتا بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة. _سقوط قذيفة هاون حوثية على مسجد قرية بني مغاري بمديرية حيس واخرى على منزل المواطن عبدالله محمد قائد. يوم الاربعاء 22 يوليو _مليشيات الحوثي تفتح نيران أسلحتها على القرى السكنية بمنطقة الفازة. _اقدمت مليشيات الحوثي باستهداف القرى السكنية ومزارع المدنيين في كل من جنوب وشرق مديرية الدريهمي بالاسلحة الثقيلة. _إصابة الطفل عبده احمد الصغير 14 عام بجروح بليغة في قرية المرازيق بمنطقة الجاح برصاص قناص حوثي. يوم الخميس 23 يوليو _المليشيات نيران اسلحتها على منازل المواطنين في القرى السكنية بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقية. _استهداف حوثي يطال الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

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