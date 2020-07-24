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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة تتعرض لعمليات استهداف حوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
تعرضت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، لعمليات استهداف من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية.
وأفادت مصادر محلية في حيس بأن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الاحياء السكنية الواقعة في وسط واطراف المدينة.
وأضافت المصادر، أن منازل المواطنين في منطقة بيت مغاري شمال غرب حيس تعرضت لاستهداف مماثل من الحوثيين، مما أثارت رعب وخوف المدنيين العزل.
هذا وقد لقي قناص حوثي مصرعه يوم أمس في حيس على أيدي القوات المشتركة، بعد قيامه بعمليات قنص على منازل المواطنين في المديرية.
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