شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترد على مصادر نيران المليشيات الحوثية شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365

ردت القوات المشتركة على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية الواقعة شرق مدينة الحديدة. Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات استهدفت أحياء سكنية في كيلو 16 وشارع الخمسين شرق المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأكدت المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية وحققت ضربات مركزة في صفوف الحوثيين تكللت باخمادها. وتتوالى الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية على ايدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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