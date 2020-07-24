شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة لقصف حوثي عنيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365

Advertisements تعرضت منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، لاستهداف عشوائي من قبل مليشيات الحوثي. وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين الواقعة شرق مدينة التحيتا بسلاح الدشكاء بشكل عشوائي، مما أدت إلى اقلاق السكنية وحالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي. وتستمر مليشيات الحوثي في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين الأبرياء بالإستهداف والقصف على منازلهم في مختلف مناطق محافظة الحديدة، في ظل المواقف السلبية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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