شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد أحد جنود الحزام الأمني بمديرية مودية بعملية نفذتها الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 أبين - الخليج 365

اغتال عناصر تنظيم القاعدة جنديا في الحزام الأمني بمديرية مودية. Advertisements وقال مصدر عملياتي، إن مسلحين من تنظيم القاعدة الإرهابي أقدموا على اغتيال الجندي في الحزام الأمني هاني محمد لحدب وذكر مصدر عملياتي، أن حادثة الاغتيال وقعت في الخط العام أمام قرية جبلة الوزنة. وتعد هذي ثاني عملية اغتيال لجنود الحزام الأمني في المناطق الوسطى خلال اقل من أربع ساعات.

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