شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان المسلمون: تبعية لأردوغان وإثارة للفوضى في تونس ومزايدة على السودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عكست مواقف الإخوان المسلمين عبر تنظيماتهم وأذرعهم السياسية، الأسبوع الماضي، مزيداً من التبعية للنظام التركي، وتأييد سياساته، بشكل يعكس الدور الوظيفي للجماعة في خدمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتوجهات حزبه، شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements

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