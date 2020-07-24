شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قيادي جنوبي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الخميس، قيادي جنوبي بارز في حزب التجميع اليمني للإصلاح، بمحافظة لحج(جنوبي اليمن). ونعى الحزب في بيان له، وفاة القيادي"أحمد حمود مفلح" رئيس دائرة التوجيه والإرشاد بالمكتب التنفيذي لإصلاح بمحافظة لحج. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements ولم يشير الحزب إلى أسباب وفاة القيادي "مفلح" فيما عبر عن حزنة الشديد على فقدان عضو مكتبه التنفيذي بلحج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة قيادي جنوبي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.