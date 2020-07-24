شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تاريخية لعمال يصنعون أول كسوة للكعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لعملية صناعة أول كسوة للكعبة المشرفة بأيد سعودية، والتي كانت في عام 1352 هـ (1934 م). وأظهرت الصورة مجموعة من العمال يرتدون الزي الشعبي ويشتغلون في صناعة الكسوة في مصنع أجياد بمكة المكرمة، والذي أنشئ خصيصاً من أجل صناعة كسوة الكعبة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements

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