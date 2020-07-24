شكرا لقرائتكم خبر عن هام... عقبَ انفراجة الرياض .. هؤلاء هم المرشحان " لشغل منصب محافظ عدن .. وهذه الشخصية البارزة المتوافق عليها لشغل منصب رئيس الحكومة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقبَ انفراجة الرياض .. هؤلاء هم المرشحان " لشغل منصب محافظ عدن .. وهذه الشخصية البارزة المتوافق عليها لشغل منصب رئيس الحكومة القادمة

كشفت مصادر مطلعة عن انحصار الترشيحات لشغل منصب محافظ "عدن" بين شخصيتان جنوبيتان حضيتا بتوافق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي وتم اختيارهما من قبل الأخير. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements وأكدت المصادر أنه تم ترشيح كل من "أحمد حامد لملس و مراد الحالمي " لشغل منصب محافظ عدن وهما الشخصيتان المطروحتان من قبل المجلس الانتقالي منوهة الى أن هناك توافق واسع حول تمديد ولاية رئيس الوزراء الحالي ليرأس الحكومة القادمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هام... عقبَ انفراجة الرياض .. هؤلاء هم المرشحان " لشغل منصب محافظ عدن .. وهذه الشخصية البارزة المتوافق عليها لشغل منصب رئيس الحكومة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.