شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكم حبسه في قضية الطيار.. تهمة جديدة تلاحق الفنان المصري محمدرمضان ... والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

تقدم المطرب الشعبي المصري عبد الفتاح سلهوب، ببلاغ رسمي يتهم فيه الفنان المصري محمد رمضان، بسرق مقطعا من أغنيته “كورونا فيروس” التي طرحها في مارس الماضي، دون العودة إليه كما اتهمه بسرقة اللحن أيضًا.

وكشفت الجهات الأمنية أن عبدالفتاح سلهوب، أرفق في المحضر فيديو أغنيته على “يوتيوب” وقارن من خلالها اللحن مع أغنية رمضان إضافة إلى الكلمات المقصودة محل السرقة، لافتًا إلى أنه أضاع مجهوده ونسبه إلى نفسه دون وجه حق ما جعله يحقق ملايين المشاهدات على “يوتيوب”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وطالب “سلهوب” بحفظ حقه في الأغنية واستدعاء محمد رمضان للحصول على أقواله في تلك الاتهامات. ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة للتحقيق مع الأخير بشأن هذا الاتهام وما إذا كان سيتم حل الأمر وديًا أم سيتم تصعيده قضائيًا والوصول للمحكمة. يذكر أنه صدر حكم ضد رمضان بحبسه “عام” وتغريمه 20 ألف جنيه، ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وذلك في الواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية “الطيار الموقوف”.