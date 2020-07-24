شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة للشهيد الراحل " علي عبد الله صالح " وهو يقود عرض عسكري مهيب ... صورةتشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وهو في احد العروض العسكرية اثارت مواقع التواصل . ويظهر بالصورة تقدم الرئيس صالح لقيادة العرض العسكري المهيب

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