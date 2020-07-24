شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يطلق النار بشكل عشوائي في مدينة سعودية ..شاهد ماذا حدث " فيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية، القبض على مواطن أطلق النـار من سلاح “رشـاش” في إحدى المناسبات بمدينة عرعر. وكشف “سناب الداخلية” أن المواطن بالعقد السادس من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلـق النار من سِلاح “رشاش” بشكل عشوائي.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements

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