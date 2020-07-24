شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتخذ قرارا بمنع كتابة عناوين المحالات التجارية باللغة العربية بينما تسمح باللغة الإسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت تركيا قرار بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام. وبعد صدور هذا القرار التركي الذي يقضي بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام ، بدأت تركيا إزاحتها عن المحلات والمطاعم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements يشار الى ان تركيا سمحت لاغلب اللغات بما فيها العبرية (الإسرائيلية) بأن تكتب في اللائحات والدعايات الاعلانه في الاماكن العامة.

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