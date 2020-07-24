شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتخذ قرارا بمنع كتابة عناوين المحالات التجارية باللغة العربية بينما تسمح باللغة الإسرائيلية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اصدرت تركيا قرار بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام.
وبعد صدور هذا القرار التركي الذي يقضي بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام ، بدأت تركيا إزاحتها عن المحلات والمطاعم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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يشار الى ان تركيا سمحت لاغلب اللغات بما فيها العبرية (الإسرائيلية) بأن تكتب في اللائحات والدعايات الاعلانه في الاماكن العامة.
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