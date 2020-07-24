شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض عليه .. تطورات جديدة في قضية محمد وزيري المتهم بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي بـ 63 مليون جنيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements



جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر في مصر حبس محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب بمبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق. وكشفت نيابة الشيخ زايد ، أنه بعد ورود تحريات أجهزة الأمن تم تأكيد صحة الواقعة ، حيث أن المتهم قام بموجب توكيل عام من الفنانة هيفاء وهبي بالاستيلاء على المبالغ المستحقة للفنانة اللبنانية لدى المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض منظمي الحفلات. وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت حبس محمد وزيري الملحن ومدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها الفنانة اللبنانية ضده عن طريق محاميها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض عليه .. تطورات جديدة في قضية محمد وزيري المتهم بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي بـ 63 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.