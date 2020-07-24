شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الدجاج والسمك في عدن... والباغة يسجل أكبر إرتفاع في أسعاره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements br /> تشھد مدینة عدن ھذه الأیام صراعا ساخنا بین سوقي الدجاج والسمك في المدینة في ظل

ارتفاع كبیر في اسعار السمك مؤخرا .

وسجلت اسعار السمك ارتفاعا مخیفا خلال الأیام الماضیة حیث بلغ سعر السمك الباغة

الواحدة 300 ریال بعد ان كانت تباع قبل أشھر بسعر لایتجاوز 70 ریالا.

ولجأ الأھالي عوضا عن ذلك إلى شراء كثیف للدجاج التي باتت اقل دجاجة سعرھا

1500 ریال یمني .

ولم تشھد اسعار السمك ارتفاعا مثلما ھذه الأیام منذ أكثر من 50 عاما .

وتعاني أسواق السمك غیابا تاما للرقابة الحكومیة على نشاط التجارة بالاسماك .

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