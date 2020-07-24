شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تكشف حقيقة انتقال عدوى كورونا عبر "الأضاحي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منظمة الصحة العالمية حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19" عبر الأضاحي، وذلك قبيل أيام معدودة من عيد الأضحى المبارك.

وشددت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية "داليا سمهوري"، على أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الأضحية.

وأكدت في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال فترة العيد، واستبدال اللقاءات والتجمعات بوسائل التواصل الأخرى، مثل الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وقدمت نصائح مهمة يجب مراعاتها عند الأضحية، مؤكدة على ضرورة وأهمية التعقيم والنظافة المستمرة للأماكن التي سيتم فيها الذبح، فإذا كان ليس هناك دليلا على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الأضحية، هناك أمراض أخرى قد تنتشر عن طريق عدم التعامل بشكل غير صحيح مع أماكن الأضاحي".

وقبل أيام، أفتى أكبر تجمع لعلماء الدين بالجزائر، بعدم جواز إسقاط شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى هذا العام، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين (مستقلة) ردا على جدل بشأن مدى جواز ترك هذه الشعيرة الدينية هذا العام، قبل عيد الأضحى الذي يحل نهاية الشهر الجاري.

وحتى، عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 15 مليونا و439 ألفا، توفي منهم أكثر من 631 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و407 آلاف، وفق موقع "ورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.