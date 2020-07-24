شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : زوجة احمد فتحي في حمام السباحي بهذا اللبس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي، لاعب الأهلي المنتقل لصفوف بيراميدز، على العنصرية ضد السيدات اللاتي يتجهن إلى اختيار «البوركيني» كملابس للسباحة باعتباره «مايوه شرعيًا».

ونشرت «إسماعيل» صورتها مع زوجها على أحد الشواطئ وهي ترتدي «البوركيني»، معلقة: «أنا حرة»، وعادت تشارك برسالتين تقول الأولى: «اقبليني عشان أقبلك»، والأخرى: «لا تتغير من أجل القواعد، بل غير أنت القواعد». شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقبلها بيوم، علقت يارا نعوم، زوجة عماد متعب، على فيديو لسيدة ترفض ارتداء آخرى لـ«البوركيني» داخل حمام سباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي، وسرعان ما تصدرت «يارا» موقع «تويتر»، حيث ربط الجمهور بين كلماتها واتهامات طالتها من سيدة بالعنصرية تجاهها بسبب ارتدائها «البوركيني».

وقالت تلك السيدة إن «يارا» رفضت نزولها إلى حمام السباحة بأحد فنادق الغردقة لارتدائها «البوركيني»، وتدخل «متعب» سريعًا، وعلق على اللغط السائد حول تصريحات زوجته والسيدة في برنامج «مساء dmc» قائلًا: «أنا مكنتش موجود في القصة دي كلها، وفوجئت لما رجعت مراتي بتحكيلي على اللي حصل والبوست المكتوب على الفيس، والسيدة اللي كتبته حد قالها إن كدة هيلاحقوكي قانونيا فمسحته بس احنا خدنا سكرين للبوست».

وأضاف: «للأسف السوشيال ميديا زي مالها مميزات لها عيوب، عيبها إن الناس سمعت رأي واحد وحكمت عليه وقيمت الأشخاص على رأي شخصية هي كتبت كلام من وجهة نظرها بس. الحوار كان على اللبس مش عشان الشخص، فيه صور للبنت وهي في المايه، الناس قيمت على اللي المكتوب، ولكن الناس بتتقيم على احترامها، وشددت على زوجتي بأنها متتكلمش في الإعلام عن واقعة العاملة المنزلية».

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واختتم: «ولكن الست دي شهرت بيا أنا وزوجتي وأنا هتعامل قانونياً معها ومع كل من تطاول على وعلى زوجتي.. ونحن في فندق وضع ضوابط وقال إن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها. والإدارة أخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايوه ونزلت مرة أخرى».