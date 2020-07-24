شكرا لقرائتكم خبر عن كلب ينبش قبر امرآة بعد عامين من دفنها ليكشف ما حاول جميع اقاربها اخفاءه وعندها كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements ي حادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها.



وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجر الثلاثاء أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية".





وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة".





وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلب ينبش قبر امرآة بعد عامين من دفنها ليكشف ما حاول جميع اقاربها اخفاءه وعندها كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.