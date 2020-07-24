شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن السبب الغير معلن وراء تراجع الرئيس " هادي " عن موقفه الرافض لاتفاق " الريتز " ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements عتبرت مصادر مطلعة ان استمرار تصعيد المجلس الإنتقالي على الارض بالتزامن مع التوصل لبعض التفاهمات حول قضايا خلافية في مشاورات الرياض يستهدف فرض أمر واقع ولتحسين الورقة التفاوضية للأخير.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ" اليمني اليوم " أن الرئيس " هادي" ابدى مرونه في التعامل مع القضايا الخلافية ووافق على مشاركة الحكومة في اتفاق " الريتز" الذي تنحصر المشاورات فيه على تنفيذ الشق السياسي فقط بعد حصوله على ضمانات سعودية بتنفيذ الشق الأمني والعسكري قبل عودة الحكومة الى عدن لممارسة مهامها .

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