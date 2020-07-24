شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن " مرشحان " لشغل منصب محافظ " عدن "..وتوافق واسع حول هوية رئيس الحكومة القادم (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن انحصار الترشيحات لشغل منصب محافظ "عدن" بين شخصيتان جنوبيتان حضيتا بتوافق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي وتم اختيارهما من قبل الأخير. وأكدت المصادر أنه تم ترشيح كل من "أحمد حامد لملس و مراد الحالمي " لشغل منصب محافظ عدن وهما الشخصيتان المطروحتان من قبل المجلس الانتقالي منوهة الى أن هناك توافق واسع حول تمديد ولاية رئيس الوزراء الحالي ليرأس الحكومة القادمة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements

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