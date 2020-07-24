شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لرجل الاعمال اليمني الشهير ونجله أثناء خروجهم من المعتقل و إفراج الامارات عنهم بعد أكثر من اربعة اعوام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افرج دولة الامارات عن تاجر يمني بارز ونجله كانا معتقلان منذ 5 سنوات في عدن. وقال مصدرلـ " وطن الغد " :انه تم الافراج عن عوض عبدالحبيب ونجله غسان عوض عبدالحبيب اليزيدي بعد اعتقالهما لمدة خمس سنوات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements واضاف المصدر لموقع وطن الغد :وجهت لهم تهمة بيع السلاح قبل أن يتم اعتقالهم واخفائهم. وكان أهل ومحبي عبدالحبيب في استقباله لحظة خروجه من المعتقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لرجل الاعمال اليمني الشهير ونجله أثناء خروجهم من المعتقل و إفراج الامارات عنهم بعد أكثر من اربعة اعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.