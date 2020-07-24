شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل . . باحث و خبير مشهور يكشف عن حدث هو الاقوئ ستشهدة المملكة السعودية خلال" 3 " الايام القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقع الباحث في مجال الطقس عبدالعزيز الحصيني، انخفاض الحرارة قليلاً على الرياض والشرقية مدة 3 أيام بواقع 2 إلى 3 درجات مئوية، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى وسيكون الحدث الاقوى لهذا الصيف في المملكة .
كما توقع الحصيني أن تشهد أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية موجة حر تعتبر الأقوى في صيف العام الجاري.
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